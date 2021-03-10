16 yaşındaki Fortnite oyuncusu, turnuvadan 3 milyon dolar kazandı!

Fortnite oyuncusu Kyle "Bugha" Giersdorf en genç profesyonel esporcular listesinde en fazla kazanan oyuncu olarak tarihe geçti. Fortnite oyunundaki yetenekleri sayesinde 2019 yılında düzenlenen Fortnite Dünya Kupası'nı kazanan Bugha, 3 milyon dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.

ABD'nin New York eyaleti, 2019 yılında Fortnite'ın en iyi 100 oyuncusunun toplam 30 milyon dolarlık ödül için mücadele ettiği turnuvaya ev sahipliği yapmıştı.

Turnuvada "Bugha" ismiyle mücadele eden 16 yaşındaki Fortnite oyuncusu Kyle Giersdorf, turnuva boyunca toplam 59 puan toplayarak en yakın rakibi "Psalm"ı 23 puan geride bırakarak şampiyonluğa ve büyük para ödülüne ulaşmayı başardı.

Epic Games'in 2017 yılında yayınladığı Fortnite oyunu, dünyada en çok kullanıcının buluştuğu oyunlardan biri haline geldi. Fortnite, online oyunlar arasında Elektronic Art şirketine ait Apex Legends ve PUBG ile kıyasıya bir rekabet içerisinde bulunuyor.

BUGHA NASIL PROFESYONEL OYUNCU OLDU?

Bugha, oyun oynama henüz çocuk yaşlarda başladı. Babasının kucağındayken nispeten teknik takım tabanlı birinci şahıs nişancı Battlefield 1942 oyunu için mouse sallamaya başladı. Büyüdüğünde, Call of Duty serisine ilgi duyan Bugha arkadaşlarıyla beraber eğlenmek amacıyla oynama başladı. Fortnite: Save the Word çıktığında oynamaya başlayan Bugha oyun pek ilgisini çekmemiş olsa ki kısa sürede oyunu oynamayı bıraktı.

Daha sonrasında Fortnite'ın yeni gelen ücretsiz modu: Battle Royale, Bugha'nın ilgisini çekti ve solo bir oyuncu olarak oyunu aktif olarak oynamaya başladı.

Galibiyetlerinin yanı sıra, oyundaki yeteneklerini fark etmeye başlayan Bugha. Fortnite'ın geliştirici Epic Games tarafından düzenlenen çevrimiçi turnuvalara girmeye başladı ve oyundaki en iyi olarak gösterilen oyunculara karşı birçok kez galip gelmeyi başardı.

JIMMY FALLON'A KONUK OLDU!

2019 yılındaki Fortnite Dünya Kupası Finalleri, pek çok genç milyonlerin doğmasına sebep oldu. Bunların başında gelen isim ise 3 milyon dolarlık para ödülünü kazanan 16 yaşındaki Kyle"Bugha Giersdorf.

Genç oyuncunun bu başarısı, Amerika'da sansasyon haline geldi. Ünlü televizyon programı Jimmy Fallon Tonight Show'a katılan oyuncu ile ufak bir röportaj gerçekleştirilmişti.