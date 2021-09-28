Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nejat Yaman Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında gerçekleşen kavgada, 16 yaşındaki O.F.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Yılmaz Kertis boynundan ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Kertis yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan O.F.Y. ise üzerinde kanlı bıçak ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yılmaz Kertis

BONZAİ İSTEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.F.Y., ölen şahsın kendisinden bonzai istediğini, çıkan tartışmada bıçakla saldırdığını, bıçak yere düşünce alıp koluna doğu salladığında eğilince boğazına geldiğini ileri sürdü. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.F.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.