16 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
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16 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

16.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 16.01.2021 06:45
16 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

16 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Çelik Adam-Superman

00:30 Vizontele Tuuba

02:20 Türkan Hanım'ın Konağı

02:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

05:20 Shrek 3

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

06:55 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:25 Yedi Numara

10:20 Tozkoparan İskender

11:00 Kalk Gidelim

11:30 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Tövbeler Olsun

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

15:55 Uyanış: Büyük Selçuklu

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com

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