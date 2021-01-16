16 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
16 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Çelik Adam-Superman
00:30 Vizontele Tuuba
02:20 Türkan Hanım'ın Konağı
02:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:20 Shrek 3
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:55 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:25 Yedi Numara
10:20 Tozkoparan İskender
11:00 Kalk Gidelim
11:30 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Tövbeler Olsun
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
15:55 Uyanış: Büyük Selçuklu
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com