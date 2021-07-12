16'NCI KATTAKİ BALKONDAN 2'NCİ KAT TERASINA DÜŞÜP ÖLDÜ
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16'NCI KATTAKİ BALKONDAN 2'NCİ KAT TERASINA DÜŞÜP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da 16'ncı kattaki evinin balkonundan 2'nci kattaki terasa düşen Ali Kılıç (48) hayatını kaybetti.

ADANA'da 16'ncı kattaki evinin balkonundan 2'nci kattaki terasa düşen Ali Kılıç (48) hayatını kaybetti. Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. 16 katlı binanın son katında oturan Ali Kılıç, bilinmeyen bir nedenle 2'nci katta bulunan evin terasına düştü. Büyük bir gürültü duyarak terasa çıkan ev sahipleri, üst komşuları Ali Kılıç'ın beton zeminde kanlar içinde kaldığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılıç'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16'NCI KATTAKİ BALKONDAN 2'NCİ KAT TERASINA DÜŞÜP ÖLDÜ
16'NCI KATTAKİ BALKONDAN 2'NCİ KAT TERASINA DÜŞÜP ÖLDÜ
16'NCI KATTAKİ BALKONDAN 2'NCİ KAT TERASINA DÜŞÜP ÖLDÜ
16'NCI KATTAKİ BALKONDAN 2'NCİ KAT TERASINA DÜŞÜP ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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