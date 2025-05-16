16 MAYIS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
Televizyon keyfi yapmak isteyen izleyiciler için "16 Mayıs TV yayın akışı" bugün en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna yanıt arayanlar, Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışına göz atmak istiyor.
"16 Mayıs TV yayın akışı" içerisinde dikkat çeken yapımlar arasında Kuruluş Osman, Teşkilat ve Güldür Güldür Show gibi sevilen diziler yer alıyor. Haftanın en çok izlenen programlarının başında gelen Survivor All Star ise yine izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Peki, bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Bir Gece Masalı
04:00 Aldatmak
06:00 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gizli Karargah
22:20 Çığlık 5
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:40 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:30 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Ailenin Şerefi
22:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:30 Bahar
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30 Dizi
02:30 Sefirin Kızı
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Organize İşler
22:30 Kurtuluş Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025