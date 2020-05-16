16 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:20 Kuşlarla Yolculuk
00:50 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:10 Sahur Bereketi
03:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:50 Yamak Ahmet
04:55 Tam Zamanı
05:15 Dert Ortağı
05:20 Vefa Dediğin
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:05 Mesnevi'den Hikayeler
06:25 Bir Yusuf Masalı
06:30 Küçük Hanımefendi
08:30 Uğurlugiller
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
09:30 Kuruluş
10:30 Perihan Abla
10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
12:55 Gülşen Abi
13:45 Yedi Numara
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
14:45 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:55 Dengi Dengine
22:05 Dengi Dengine
22:05 Kalk Gidelim Eve
23:35 Kuşlarla Yolculuk
23:40 Mesnevi'den Hikayeler
Kaynak: InterSinema.com