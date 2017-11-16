16 Kasım'da Şef Gürer Aykal ve Bifo İle Sahnede

Dünya Şampiyonu Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde şef Masis Aram Gözbek tarafından Eylül 2017'de kurulan MAGMA Filarmoni Korosu, 16 Kasım akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk performasını gerçekleştirecek.

Koro, 16 Kasım'da maestro Gürer Aykal yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile "Müzikte Yeni Soluklar" isimli konserde dünyaca ünlü genç keman sanatçımız Veriko Tchumburidze'nin performansından hemen sonra ilk olarak soprano Jaquelina Livieri ve tenor Edgardo Rocha ile birlikte Ariel Ramírez'in "Misa Criolla" eserini ve ardından ise soprano Ceren Aydın Akkoç ile Karl Jenkins'in muhteşem eseri "Gloria"yı seslendirecek.

Boğaziçi Caz Korosu bünyesindeki tüm korolar; Boğaziçi Caz Korosu, Boğaziçi Gençlik Korosu, Magma Oda Korosu ve MAGMA Karma Koro'nun üyelerinden oluşan 130 kişilik dinamik bir kadroya sahip olan koro bu özel proje için hazırlıklarını iki buçuk ay boyunca şef Masis Aram Gözbek yönetiminde gerçekleştirdi.