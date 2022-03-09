16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2'nci Gaziantep Mozaik Çalıştayı'nda 14 kadın 2 erkek sanatçının hazırladığı mozaikler, Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı önündeki meydanda görücüye çıktı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2'nci Gaziantep Mozaik Çalıştayı'nda 14 kadın 2 erkek sanatçının hazırladığı mozaikler, Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı önündeki meydanda görücüye çıktı.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturmak için Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın ardından Antalya, Muğla, Eskişehir, Adana, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Ankara olmak üzere 8 ilden mozaik sanatçısı kendine özgü üslubuyla 16 kelebek mozaiği yaptı. Eserler, Gaziantep Üniversitesi ana giriş kapısı önündeki büyükşehirin hazırladığı duvara monte edilerek, şehir sakinlerinin beğenisine sunuldu.

"Sanatta kelebek etkisi" hedefiyle hazırlanan mozaikler, kadınların toplumdaki başarılarını ön plana çıkartırken şehrin dokusuna da renk kattı. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, sanatçılara teşekkür belgesi verdi. - GAZİANTEP

16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title