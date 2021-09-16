16 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 16 Eylül Perşembe İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Gündem haberler için bizi takip edin. Gündem haberler için bizi takip edin.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti İlçe : Beşiktaş Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah Arıza Sebebi : 800 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Kuruçeşme-Mualllim Naci Caddesinde 800 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 16.09.2021 07:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.09.2021 15:57 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.9.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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