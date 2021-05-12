16 eşi olan adam yeni hedefini açıkladı: 100 eşten, bin çocuk düşünüyorum

Zimbabve'de yaşayan 66 yaşındaki Misheck Nyandoro adlı şahıs, 17. kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Daha önceki evliliklerinden 151 çocuğu olan Nyandoro, ölene kadar 100 eşten, bin çocuk yapmayı hedeflediğini söyledi.

Zimbabve'de yaşayan Misheck Nyandoro'nun hedeflerini duyanlar, şaşırıp kalıyor. Daha önce 16 kez evlenen ve şu anda 17. evliliğine hazırlanan Nyandoro'nun önceki evliliklerinden 151 çocuğu bulunuyor.

"TEK İŞİM ÇOCUK YAPMAK"

Başka işi olmadığını ve işinin bu olduğunu söyleyen Nyandoro, "Bu benim işim. Başka işim yok. Yatak odasındaki davranışımı her eşimin yaşına göre değiştiriyorum. Büyüklerle yaptığım gibi gençlere de aynı şekilde davranmıyorum" diye konuştu.

"HEDEFİM 100 EŞ, BİN ÇOCUK"

Çocuk yapmayı bırakmayacağını aksine hedefinde bin çocuk yapmak olduğunu söyleyen Nyandoro,"Burada yaptığım şey projemi tamamlamak. 1983'te başlattığım ve ölüm beni alıp götürene kadar durmayı düşünmediğim bir çok eşlilik projesi" dedi.

Açıklamalarına devam eden Nyandoro, libidolarının yüksek olması nedeniyle genç kadınlarla evlendiğini ve ilerideki eşlerini de genç kadınlar arasından seçeceğini söyledi.