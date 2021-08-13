153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor Bartın Valisi Sinan Güner: "Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" Bartın'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları 153 kişilik ekiple sürüyor.

153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor

Bartın Valisi Sinan Güner: "Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel felaketinde kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları 153 kişilik ekiple sürüyor. Gazetecilere açıklamada bulunan Bartın Valisi Sinan Güner tüm aramalara rağmen henüz Arife Ünal'a ulaşılamadığını açıkladı. Vali Güner, "Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde yaşanan selde kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor. Ancak halen daha Arife Ünal'a ulaşılamadı. Bartın Valisi Sinan Güner de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Arife Ünal'ı arama çalışmalarının 153 kişiyle sürerken Bartın Valisi Sinan Güner sonuca ulaşana kadar çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Jandarma, AFAD, dalgıçların bölgede arama yaptığını anlatan Vali Güner, "Genel bir değerlendirme yapacak olursak öncelikle meteorolojik tahminlerle başladık. Bundan sonraki birkaç günde inşallah yağmur görünmüyor. Bu bizim işimizi biraz hafifletti. Zira su seviyesinin yüksek seyretmesi bizim çalışmalarımızı olumsuz etkileyeceği hepimizin malumudur. Temel çalışma gruplarından birinin yürütüldüğü yerdeyiz. Bu köyde bir teyzemiz sele kapılmıştı. Bu arama kurtarma faaliyetleri 100 kişiye yakın her uzmanlık biriminden dalgıç, balık adam, jandarma arama kurtarma timlerinden oluşan AFAD7dan oluşan insanın bulunduğu bir ekip var. Maalesef şu ana kadar bulamadık. Zaten sonuna da geldik. Burası son tarafı. Burada bir takım kazılar yapılıyor. Biriken malzemelerin altında bir şeyler kalmış olabilir mi şekliyle kadavra köpeklerinin gösterdiği yerler var. Ancak başka bir canlı veya daha evvelki şeyler de olabilir. Bunlara bağlı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Sonuca ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gelen ekiplerimiz çalışmaları sonuna kadar devam edecek" dedi.

Yol ve içme suyu tadilatlarının sürdüğünü aktaran Vali Güner, "İkinci önemli çalışma grubumuz altyapı hasarlarını gidermeyle ilgili grubumuz. Alt yapı hasarları içme suları, yollar iki ana unsur hayatın devamlılığı için şart. Yollarımızı özellikle birinci önceliğimiz Bartın-Karabük yoluydu. Bahçecik tarafındaki tamiratlar tamamlandı. O hattı açtık. Bartın-Karabük yolu açık. Bahçecik köyü malum yolun üstünde. O köyden yukarıya doğru Kalecik ve Zafer köyünün mahallelerine ulaşan selden etkilenen bölge. Zafer köyünü yolun karşısına bağlayan mahallelerdeki köprüleri hemen yapamayacağımız için baks dediğimiz beton kutularla suyu geçmek noktasındayız. Bunu geçtiğimiz takdirde Zafer köyünün merkezi ile köyleri arasındaki bağlantı da tamamlanmış oldu" şeklinde konuştu.

Bartın'ın da afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili konuşan Vali Güner, "Umumi hayata etkili afet kararıyla beraber artık tarım alanlarıyla ve hayvan varlığıyla alakalı zarar tazminini karşılayabilecek. Cumhurbaşkanımıza her zaman olduğu gibi bu vesile ile şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu bölgenin ihtiyaçlarının yaralarının hızla sarılması açısından hem vatandaş hem de kamu kurumlarının ihtiyaçları var. Malzemeler tekrar, kanalizasyonlar, su alt yapı için bu afet kararıyla beraber gerçekleşecek" diye ifade etti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor
153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor
153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor
153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Felaketin yaşandığı Kastamonu'dan acı haber! Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Haluk Levent Murat Dalkılıç
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Merve Çoban Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
153 kişilik ekip, 84 yaşındaki kayıp kadını arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 18:11:35. #1.16#

title