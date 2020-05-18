150 yıllık Ramazan geleneğine korona darbesi
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150 yıllık Ramazan geleneğine korona darbesi

150 yıllık Ramazan geleneğine korona darbesi 150 yıldır Ramazan Bayramlarının vazgeçilmez lezzeti olan kömbe bu yıl yapılamıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 150 yıldır yaşatılan ve Ramazan Bayramlarının vazgeçilmez geleneği olan kömbe, bu yıl ise korona virüs nedeniyle yapılamıyor.

150 yıllık Ramazan geleneğine korona darbesi
18.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:39

150 yıllık Ramazan geleneğine korona darbesi

150 yıldır Ramazan Bayramlarının vazgeçilmez lezzeti olan kömbe bu yıl yapılamıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 150 yıldır yaşatılan ve Ramazan Bayramlarının vazgeçilmez geleneği olan kömbe, bu yıl ise korona virüs nedeniyle yapılamıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Ramazan Bayramı'na haftalar kala fırınlar önünde kuyruk oluşturan insanlar, evlerde hazırladıkları tepsilerdeki "kömbe" olarak bilinen kurabileleri pişmesi için fırınlara verirdi. Evde yapamayanlar ise iftar ve sahur vakti arasında fırın önlerinde sıraya girerek, yapılan hazır kömbeleri tepsi tepsi satın alırdı.

Bu yıl korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle zaman zaman kapanan fırınlar, sosyal mesafe, hijyen kuralı ve fırınlarda tepsi yapımının yasaklanması gibi nedenlerden 150 yıllık gelenek bu yıl yapılamaz oldu.Her yıl tatlı bir telaşın hakim olduğu fırın önleri bu yıl sessizliğe bürünürken kömbe ile dolan tepsiler ise boş kaldı.

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde yaklaşık 25 yıldır fırıncılık yapan Hasan Pamuk'un yanında çalışan Ökkeş Pamuk, bu yıl sosyal mesafe korunamayacağı gerekçesiyle kömbe yapımının yasaklandığını belirterek, ilk kez bu kadar sakin bir Ramazan ayı geçirdiklerini de kaydetti.

Geçen yıl Ramazan ayına bir hafta kala yaklaşık olarak ürettikleri 14 ton kömbenin satıldığını hatırlatan Ökkeş Pamuk, bu yıl ise şuana kadar 4 ton kömbe imal ederek satabildiklerini ifade etti. Pamuk, "Koronavürüsi nedeniyle bu yıl fırınlar çok sakın. Her yşıl yaptığımız kömbe satışlarını bu yıl yapamıyoruz. İlk yaptığımız kömbeler elimizde kalması nedeniyle daha önce stok yaptğımız kömbeleri bu yıl talebe göre üretiyoruz. Maalesef günlük ürettiğimiz kömbeleri bile satmakta zorlanıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 14 ton kömbe imal ettik, bu yıl ise sadece 4 ton kömbe satabildik. Ayrıca önceki yıllarda pişirdiğimiz kömbe dolu tepsilerden de para kazanıyorduk. Bu yıl artık vatandaşlar da yapmıyor, en azından bize b-pişirmeye getirmiyor. Ekonomik olarak zor bir dönem yaşıyoruz" diye konuştu.

Ökkeş Pamuk, kargoyla kömbe servisi yaptıklarını fakat kömbelerin yolda dağılması nedeniyle kargo ile satışı önermediklerini de kaydetti.

Kaynak: İHA

Manşet

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