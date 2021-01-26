7 binden fazla kişiyi 150 milyon TL dolandıran çete üyelerinden 19'u tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana gelen dolandırıcılık olayında, 7 bin kişi mağduriyet yaşamış, dolandırıcıların 150 milyon TL'lik kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 14'Ü SERBEST

Afyonkarahisar ve İzmir'de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanan 7'si kadın 33 kişi adliyeye sevk edilmişti. Edinilen bilgiye göre, hakim karşısına çıkarılan 33 şüpheliden 19'unun tutuklandığı 14'ünün ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

TURİSTLERE SATMA BAHANESİ İLE DOLANDIRDILAR

Termal devre mülk tesisleri ile ünlü Gazlıgöl beldesinde 4 termal tesis sahibi, çağrı merkezi kurarak tesislerde devre mülkleri olan kişilere telefonlar ile ulaşmaya başladı. Mağdurlara devre mülklerinin tapularının çıkarılması, Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verilmek üzere teminat miktarları alıp kar payı vereceklerini söyleyen şüpheliler, mailorder sistemi üzerinden satış yaptıkları kişilerin aynı bilgilerini kullanarak mevcut tutarlardan daha yüksek miktarlarda paralar çekerek vatandaşları dolandırdı. Şahısların bu yöntemlerle 7 binin üstünde vatandaşı yaklaşık 150 milyon TL dolandırdıkları öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı