15 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunan sapığa 30 yıl hapis

Kayseri'de 15 yaşındaki kız çocuğuna alkol ve uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu suçlaması ile tutuklu yargılanan 27 yaşındaki şahıs, 30 yıl hapse, kendisine yardım eden 31 yaşındaki kadın ise 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen olayda, evden kaçan 15 yaşındaki F.G., 31 yaşındaki P.D. isimli kadın ile tanıştı. Ardından da 27 yaşındaki Ö.A.'nın iş yerine gitti. Burada mağdur F.G.'ye, iş yeri sahibi Ö.A.'nın alkol ve uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulundu. F.G.'nin şikayeti üzerine şüpheliler Ö.A. ve P.D. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.A., tutuklanırken, P.D. isimli kadın tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Şüpheliler hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak için aracılık etmek' suçlarından dava açıldı.

"BEN BU SUÇU KALDIRAMIYORUM"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ö.A., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz kadın sanık P.D. salonda hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ö.A., "Yemin ediyorum ben bu suçu kaldıramıyorum. Cezaevinde uyuyamıyorum. Suçsuzum" dedi. Tutuksuz sanık P.D. ise üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

30 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ö.A.'yı, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 24 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan P.D.'nin ise, 'cinsel istismara yardım etme' suçundan 6 yıl 8 ay, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Yargıtay süreci dikkate alınarak P.D.'nin tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.