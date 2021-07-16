15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
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15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor

15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 4 gün önce kaybolan 15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde 4 gün önce kaybolan 15 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

Batman nüfusuna kayıtlı 15 yaşındaki Helen Çekin, hayvancılıkla uğraşan ailesiyle birlikte geldiği Bulanık ilçesine bağlı Eskiyol köyünde kayboldu. Güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yapan aile, çocuklarının bir an önce bulunmasını istiyor. Kız kardeşinin kaybolduğunu ve 4 gündür kendisinden haber alamadıklarını belirten İbrahim Çekin, "Ailem Batman nüfusuna kayıtlı. Ailem hayvancılık yapmaktadır. İlkbaharda Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Eskiyol köyüne yaylaya gelmişlerdir. Ailemiz 12 Temmuz gecesi uyuyorlar. 13 Temmuz sabahı uyandıklarında 15 yaşındaki kız kardeşim Helen Çekin'i yatağında bulamıyorlar. O günden beri kendisinden herhangi bir haber alamıyoruz. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Yetkili birimlere kayıp başvurusunda bulunduk. Yetkililerden bir an önce kardeşimin bulunmasını talep ediyoruz. Gören duyan olursa yetkili birimlere müracaatta bulunmalarını talep ediyoruz. Kız kardeşim eğer bizi görüyorsa bir an önce bize ulaşsın. Ailece onun için üzülüyoruz. Babam, annem, ben, bütün kardeşleri perişan haldeyiz. Onun için üzülüyoruz. Can güvenliğinden endişe ediyoruz. Bir an önce bize ulaşmaya çalışsın ve yetkili birimlere başvursun. Çok endişeliyiz. Çok üzgünüz. Perişan haldeyiz. Bize ulaşsın" dedi.

Kızının bir an evvel bulunması için yetkililerden yardım isteyen babası Mustafa Çekin ise, "Gece birlikte çadırda yattık. 13 Temmuz sabahı kalktığımızda yatakta yoktu. Şimdiye kadar aradık bulamadık. Her yere başvurduk, ancak hiçbir yerde haber alamadık. Bir an önce kızımızı bulmak istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor
15 yaşındaki kız çocuğundan 4 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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