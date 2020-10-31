15 yaşındaki Günay Özışık'ın Günay Özışık'ın enkaz altından çıkartıldığı anlar nefes kesti
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15 yaşındaki Günay Özışık'ın Günay Özışık'ın enkaz altından çıkartıldığı anlar nefes kesti

31.10.2020 12:26 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:30

İzmir'de 9,5 saat sonra enkaz altından çıkartılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özışık'a ilk müdahalenin enkaz altında yapıldığı görüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan sağ çıkartılanlardan biri de 15 yaşındaki Günay Özışık oldu. 14 yaşında olduğu öğrenilen Özışık'ın kurtarıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

15 yaşındaki Günay Özışık'ın Günay Özışık'ın enkaz altından çıkartıldığı anlar nefes kesti

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