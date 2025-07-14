15 Temmuz sela ne zaman okunacak 2025?

15 Temmuz sela ne zaman okunacak 2025?
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Bir çağrı niteliğindeki sela 15 Temmuz yıldönümlerinde okunarak şehitler anılıyor. Peki, bu yıl 15 Temmuz sela ne zaman okunacak?

Osmanlı kültüründe salavat getirmek, salavat çekmek, salâ vermek gibi adlarla pek çok sela metni ortaya çıkmıştır. Bazı özel günlerde ezandan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde sela okunmaktadır. Peki, 15 Temmuz sela ne zaman okunacak 2025?

15 TEMMUZ SELA NE ZAMAN OKUNACAK 2025?

Geçtiğimiz yıl (2024) Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, 90 bin camide gece saat 00.13'te sela okundu, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kaldı. Bu yıl ise selanın ne zaman okunacağı henüz açıklanmadı.

SELA NEDİR?

Arapça'da "dua" ve "namaz" anlamlarına gelen sela (salât) Hz. Peygamber'e Allah'tan rahmet ve selâm temenni eden, onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet ve dua cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adıdır.

Bazı özel günlerde ezândan önce veya kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla camilerde; "es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya resûlallah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya habîballah, es-salâtu ve's-selâmu aleyke ya seyyide'l-evvelîne ve'l-âhirîn, ve selâmun ale'l-murselîn, ve'l-hamdu lillahi Rabbi'l-âlemîn" şeklinde okunan salâ (salavat) şu anlama gelmektedir: "Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın elçisi, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey Allah'ın sevgili kulu, Salât ve selâm (Allah'ın rahmet ve esenliği) sana olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanların hayırlısı! Salât ve selâm bütün peygamberlere olsun. Hamd (övgü ve şükür) de âlemlerin rabbi Allah'adır."

Tekkelerde birbirinden farklı, değişik adlarla anılan pek çok sela okunmaktadır. Sela tekkelerde "çağırma, davet etme" anlamında da kullanılmıştır.Günümüzde sela daha ziyade cuma, pazartesi ve kandil geceleriyle cenazelerde verilir. Selalar minarede sabahleyin ezandan önce, öğle, ikindi ve yatsıda ezandan sonra müezzinler tarafından okunur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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