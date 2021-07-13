Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak

Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikildi.

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikildi.

Ekşisu mesire alanı yakınında oluşturulan 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verildiği hatıra ormanında fidan dikim töreni düzenlendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3 yaşındaki şehit yakını Zümra Koyun ile diktiği fidanın üzerine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir isimliğini taktı.

Vali Makas, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına oluşturulan hatıra ormanına fidanların dikildiğini söyledi.

Ağaç dikiminin basit bir faaliyet olmadığına işaret eden Makas, şunları kaydetti:

"O günü hatırlatmak adına dahi olsa çok önemli bir faaliyettir. 15 Temmuz malumunuz, aziz milletimizin tarih boyunca kutlu yürüyüşünde farklı virajları, dönemeçleri vardır, o önemli noktalardan biridir. Nedir bu önemli nokta, hakla batılın çarpışmasıdır. Hakkın batıla üstün geldiği bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda kutlu yürüyüşünde hep hakkın yanında yer almış aziz milletimizin, Hira Dağı'nın çocuklarının, Tanrı Dağı'nın çocuklarının Olimpos Dağı'nın çocuklarına üstünlüğünü sağladığı bir dönüm noktasıdır."

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun da ülkenin her karış toprağında şehitlerin kanlarının mevcut olduğunu belirterek, yaşananların hatırlanabilmesi için bu tür etkinliklerin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından şehitlerin isimlerinin verildiği 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, İletişim Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş, kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak
Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak
Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak
Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını verdi
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kaybolan silahların sayısını verdi
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Zeynep Bastık Levent Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Salih Uçan Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 15 Temmuz şehitlerinin isimleri Erzincan'da hatıra ormanında yaşatılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 19:45:36. #1.15#

title