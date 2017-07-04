15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen tur kapsamında, 19 gün sürecek yolculuğa çıkan bisikletçiler 4. günde Karapınar'da mola verdi.



3 sağlık çalışanı önderliğinde yaklaşık 250 kişiden oluşan grup, burada ilçe Sağlık Müdürü Ahmet Taşdemir ve Sağlık-Sen Karapınar Temsilcisi Hasan Akyıl tarafından karşılandı.



Turun bayraktar ekibi, 3 sağlık çalışanından biri olan Konya Halk Sağlığı Personel Şube Müdürü Ahmet Ekizer, yaptığı açıklamada, turun Çanakkale Şehitler Abidesinde sona ereceğini kaydetti.



Tur kapsamında 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ve yakınlarını ziyaret edeceklerini belirten Ekizer, "Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.



15 Temmuz akşamı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde olacaklarını dile getiren Ekizer, şöyle konuştu:



"Konya'dan başlattığımız, turumuzda Seydişehir'e vardıktan sonra Karapınar'da mola verdik. Bisiklet turumuza her gittiğimiz bölgede bisikletliler katılarak destek veriyorlar. Niğde, Aksaray, Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Çanakkale'ye ulaşacağız. 19 Temmuz'da Çanakkale Şehitler Abidesi'nde turumuzu noktalamayı planlıyoruz. 249 vatandaşımızın şehit edildiği o tarihi unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin üzerine çöken böyle kara bir günü bir daha yaşamamayı diliyoruz."



Bisiklet turundaki ekipler ilçedeki Sultan Selim Camisi ve Meke gölünü de ziyaret etti. Bölge vatandaşları bisikletçilere yoğun ilgi gösterdi.