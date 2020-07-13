15 Temmuz şehitlerini anan Bakan Gül'ün gözleri doldu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Sempozyumu'nun açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokakları ve meydanları dolduran vatandaşların cesaretine vurgu yapan Bakan Gül'ün şehitleri anarken gözleri dolu, boğazı düğümlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokakları ve meydanları dolduran vatandaşların cesaretine vurgu yapan Bakan Gül, 15 Temmuz'un kendisine ne hissettirdiğini aktardı.

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