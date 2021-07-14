15 Temmuz şehitleri sporla anılacak
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15 Temmuz şehitleri sporla anılacak

15 Temmuz şehitleri sporla anılacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, şehitler anısına çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Şehitler anısına yapılacak etkinlikler şöyle:

Atıcılık:

Türkiye Atıcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Kupası'nı 9-11 Temmuz tarihinde Bursa ve Konya'da düzenleyecek.

Hokey:

15 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Demokrasi ve Milli Birlik Türkiye Şampiyonası, Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 12-15 Temmuz tarihlerinde Osmaniye'de gerçekleştirilecek.

Binicilik:

15 Temmuz Kupası Engel Atlama Yarışmaları, 15-16 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Motosiklet:

Türkiye Motosiklet Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nı 17-18 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenleyecek.

Dağcılık:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tırmanışları düzenlenecek.

Bisiklet:

15 Temmuz Şehitleri Anma Yol Bisikleti Yarışı 15 Temmuz Perşembe günü Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenecek.

Sualtı:

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız, Küçükler Demokrasi ve Milli Birlik Şampiyonası'nı 16-18 Temmuz'da Edirne'de düzenleyecek.

Boks:

Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "15 Temmuz Şehitlerini Anma Boks Müsabakaları'nı 15 Temmuz Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirecek.

Satranç:

Türkiye Satranç Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli illerde satranç turnuvaları düzenleyecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 17-18 Temmuz tarihlerinde Silivri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Silivri İlçe Temsilciliği ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle, Silivri Alibey Kapalı Spor Salonu'nda ve Antalya Kapalı Spor Salonu Satranç Merkezi ile Serik Özel Akdeniz Yükseliş Koleji'nde satranç turnuvaları düzenlenecek.

Atletizm:

Türkiye Atletizm Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Mersin, Erzurum ve Trabzon'da bin 186 sporcunun katılımıyla, Naili Moran Atletizm Yarışması düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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