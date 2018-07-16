15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu" Açıldı - Elazığ

Elazığ Belediyesince yaptırılan "15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Doğukent Mahallesi'nde yaptırılan ve bin kişilik kapasitesi olan spor salonunun açılış töreninde, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende, down sendromlu çocukların ve Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi Yaz Çocuk Kampı öğrencilerinin gösterileri ile belediye çocuk korusu konser verdi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması bakımından hizmete açılan spor salonunun büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

15 Temmuz'un asil bir milletin hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı mücadeleyle Türkiye tarihine şan ve şerefle not düşülmüş çok özel bir gün olduğunu ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"Nice milletlerin tarihinde zaferler ve hadiseler vardır. Ama hiçbir millete Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve nihayetinde 15 Temmuz gibi şanlı bir zafer nasip olmamıştır. O açıdan milletimiz yeryüzünde bulunan diğer milletlerden farklıdır ve çok müstesna bir yere sahiptir. Bu millete ne kadar teşekkür etsek, ecdadımıza ve şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır ve buna karşılık sorumluğumuz o kadarda ağırdır. Bize düşen en önemli görev bu sorumluluk bilinciyle çalışmak, hizmet üretmek ve gelecek nesillerimizi kaliteli, maneviyat yüklü ve dünyaya açık bir şekilde yetiştirmektir."

Belediye Başkanı Yanılmaz da 15 Temmuz'un yüreği imanla, vatan ve bayrak sevgisiyle dolu bir milletin vatan hainleri karşısında şaha kalktığı bir gün olduğunu dile getirdi.

Yanılmaz, salona 15 Temmuz Şehitleri isminin verilerek onurlu bir milletin ortaya koyduğu destansı mücadelenin gelecek nesillere unutturmamaya çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından salonun açılışı yapıldı.