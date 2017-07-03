15 Temmuz Şehitleri Kanada'nın 4 Kentinde Anılacak

Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlenecek.



Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, yaptığı açıklamada, etkinliklerin dört ayrı kentteki diplomatik misyonlarca gerçekleştirileceğini söyledi.



Büyükelçi Ünal, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz için çalışmalarımıza başladık. Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver'da bulunan temsilciliklerimizce o gün anma törenleri düzenlenecek. Temsilciliklerimizce Anadolu Ajansımızın 15 Temmuz'u anlatan fotoğraf sergisi de açılacak." dedi.



Ünal, "Hain kalkışmada şehit verdiğimiz vatan evlatları için Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı din görevlilerimizce bulundukları şehirlerde mevlit tertiplenecek, Kuran-ı Kerim okunup, dualar edilecek." diye konuştu.





Katılımcılara açık olacak etkinliklerde İngilizce sunum da gerçekleştirilecek.