15 Temmuz Şehitleri İkinci Yılında Fransa'da Anıldı

- 15 Temmuz şehitleri ikinci yılında Fransa'da anıldı

PARİS - Paris'te 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen tören 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükelçi Musa, törende Fransızca ve Türkçe olarak iki dilde yaptığı konuşmada, Türk milletinin darbe girişimin gecesi, milli iradesini, hürriyetini ve demokrasisini gasp etmeye teşebbüs eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Türk halkı cesaretle direnerek tarihe yeni bir zafer nakşettiğini söyledi.

Büyükelçi Musa, Türk vatandaşlarının darbe girişimi gecesi yakın tarihinde emsali görülmemiş bir ihanet teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Türk milletinin en önemli hasletlerinden biri de esarete boyun eğmemeleri, en zor şartlarda dahi egemenliklerine, istiklallerine ve istikballerine sahip çıkmalarıdır diyen büyükelçi Musa, Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında, binlerce yıllık devlet geleneğinden güç alarak ve tarihte sayısız defa kanıtladığı üzere millet şuuruyla hareket ederek, tertiplenen oyunu bozduğunu ifade etti.

Musa, Fransa'da yaşayan Türk toplumunun, Türkiye'nin geleceğini inşa etmek ve Fransa ile arasındaki tarihi dostluk ve ittifak ilişkilerini daha da pekiştirmek için önemli görev ve sorumlulukları olduğuna dikkat çekerek konuşmasını noktaladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törene, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ile bazı dost ülkelerin Paris'te görevli diplomatları çok sayıda Türk ve yabancı misyon şefleri, akademisyenler ve dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.