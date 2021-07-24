15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi
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15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yerel

15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi Fidanlara şehitlerin isim plaketleri asıldı Isparta'nın seyir terası olarak bilinen Kirazlıdere'de çalışmalarda artık sona yaklaşıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi

Fidanlara şehitlerin isim plaketleri asıldı

ISPARTA - Isparta'nın seyir terası olarak bilinen Kirazlıdere'de çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında Kirazlıdere'de ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Isparta Belediyesi, Muhtaralar Derneği ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile 15 Temmuz Şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi.

Şehrin terasında, eşsiz manzarası ile Kirazlıdere uzun yıllardır atıl vaziyette bulunuyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleri ile Isparta'nın değeri Kirazlıdere aslına uygun şekilde yeniden düzenleniyor. Şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere'de ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor. Bu kez 15 Temmuz şehitleri için fidan dikimi gerçekleştirildi. 44 Mahalle muhtarının katılımı ile yapılan etkinlikte 251 Şehidimiz adına fidan dikildi, fidanlara şehitlerin isim plaketleri asıldı.

15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi
15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi
15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi
15 Temmuz şehitleri anısına Kirazlıdere'ye fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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