15 Temmuz Şehitleri Anısına Bisiklet Turu

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Turu"nda katılımcılar Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine geldi.



Konya'dan yola çıkan bisikletli grubu, Şereflikoçhisar Hükümet Konağı önünde Kaymakam Sedat Yıldırım ve protokol üyeleri karşıladı.



Kaymakam Yıldırım, grubu ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sevgi ve hoşgörü insanı Mevlana'nın şehri Konya'dan yola çıkan misafirleri sevgiyle karşıladıklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Türk tarihinde destansı zaferin kazanıldığı Çanakkale'de sona erecek, yaklaşık 19 gün sürecek, 11 ilin katedileceği etkinlikte 16 şehit kabrinden toprak alarak Çanakkale'ye ulaşacak ekibi karşılamaktan mutluyuz. Arkadaşlarımıza bu anlamlı yolculuklarında kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz'daki kalkışma hareketini bir kez daha kınıyor, lanetliyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, ülkemizin muhafazasında ve müdafaasında şehit olan askerimize, polisimize ve diğer şehitlerimize rahmet diliyorum."



Darbe girişimi sırasında Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Murat Alkan'ın babası Sıddık Alkan da "Vatan sağ olsun. Vatan için her şeye hazırız. Başka vatan var mı gidecek?" dedi.



Konuşmaların ardından Yıldırım ve diğer protokol üyeleri gruba madalya verdi.



Hükümet konağından ilçe mezarlığına kadar gerçekleşen yürüyüşte Türk bayrağı açıldı.



Şehit polis Alkan'ın kabri başında dua eden grup, Çanakkale'ye götürmek üzere şehidin kabrinden toprak aldı.