15 Temmuz Şehitleri Anısına 248 Fidan Toprakla Buluştu

Çorum'un Osmancık ilçesinde öğretmen ve öğrenciler, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına fidan dikti.

Gökdere İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, "her şehit bir fidan" sloganı ile 15 Temmuz şehitlerini unutmadı.

Okul müdürü Tuğrul Karlı, "Doğa Bekçi ile Değil Sevgi ile Korunur" projesi kapsamında gerçekleştirdikleri etkinlikle öğrencilere doğa ve vatan sevgisini vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilere mili ve manevi değerleri küçük yaşlarda vermeye çalıştıklarını ifade eden Karlı, bu amaçlı çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Karlı, doğa sevgisinin yanı sıra iyilik yapma, paylaşma ve toplumsal yardımlaşma duygusunun geliştirilmesi, vatan sevgisini arttırmak ve 15 Temmuz şehitleri anısına söz konusu etkinliği gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylesi güzel bir etkinlikte şehitlerimiz için bir şeyler yapmak bizim için bir onurdur. Bugün burada 248 adet ağacı doğa ile buluşturduk. 15 Temmuzda şehit olan 248 vatan evladının anısına 248 ağaç diktik. Amacımız geçmişten günümüze ülkemiz için can veren şehitlerimizin maneviyatını yaşatmaktı. Öğrencilerimiz bu duygu ile 248 fidanı doğayla bir araya getirdi. Tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şu anda Afrin'de görev yapan askerlerimize de Allah'tan güç kuvvet diliyoruz."

Etkinliğe, Gökdere İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tonbul, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Emre Cenikli ve öğrenciler katıldı.