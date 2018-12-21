15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu Dualarla Açıldı

Sincan İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla dualarla yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sincan İlçe Müftülüğüne bağlı 15 Temmuz Şehitler Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nun resmi açılışını yaptı. Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu Kur'an kursumuzu Rabbim hayırlara vesile eylesin, nice hafızlar yetişmesini, nice gencin burada Kur'an'ı, din-i mübin-i İslam'ı öğrenmesini nasip eylesin" dedi.

Erbaş, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerin derslerine girerek onlarla sohbet etti.

Kur'an kursu ve yapılan eğitimler hakkında yetkililerden bilgi alan Erbaş, kursta eğitim gören çocuklara yaptığı konuşmada hafızlığın önemine dikkat çekerek, "El birliği ile Allah yolunda çalıştığımız müddetçe Allah bizim yolumuzu açacaktır. Allah için çok çalışın ve yorulmayı lügatınızdan çıkarınız. Daha heyecanlı, gayretli ve çalışkan olmalısınız. Eğer sizler bu yolda azimle, gayretle yürürseniz sadece kendinize değil, milletimize ve insanlığa faydanız olacak. Kur'an'a hizmet eden, insanlığa hizmet etmiş sayılır" dedi.

Açılışa, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Erbaş, açılışın ardından Sincan İlçe Müftülüğü'ne geçti. Erbaş, burada Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu'ya yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erbaş, Etimesgut İlçe Müftülüğünü ziyaret etti

Erbaş daha sonra Etimesgut İlçe Müftülüğü'nü ziyaret etti. Müftülüğün yeni binasında incelemelerde bulunan Erbaş, Etimesgut İlçe Müftüsü Yunus Can'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA