15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, ne zaman açılacak? Metrobüs açıldı mı?
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, ne zaman açılacak? Metrobüs açıldı mı?

11.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:53
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, ne zaman açılacak? Metrobüs açıldı mı?

Toplu taşımada en çok kullanılan araçlardan biri olan metrobüsün güzergahı 11 Kasım gününe özel olarak değişiyor değişiyor. Altunizade metrobüsü neden kapalı? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı neden kapalı? Boğaziçi köprüsü açıldı mı? Metrobüs ne zaman çalışacak? Değişen metrobüs durakları neler? Metrobüs açıldı mı?

Yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 13-14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 yarışları için Valilik kararı gereğince tanıtım çekimleri yapılacak. 9-10-11 Kasım günlerinde İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılacak çekimler nedeniyle bazı yollar, belirli sürelerle trafiğe kapatılacak. Peki, metrobüs ne zaman açılacak?

METROBÜS NEDEN KAPALI? METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu kapsamda, 11 Kasım Çarşamba günü Metrobüs hattı saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak. Metrobüs araçları, Söğütlüçeşme yönünde Zincirlikuyu'dan sonra Büyükdere Caddesi üzerinden FSM Köprüsü güzergâhına girecek.

11 KASIM İTİBARİ İLE YENİ METROBÜS GÜZERGAHI NASIL OLACAK?

Kavacık, Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında Metrobüslere yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır'dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu'na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık'ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

METROBÜS AÇILDI MI?

Metrobüs 16.00 itibari ile açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı mı, ne zaman açılacak? Metrobüs açıldı mı?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI MI?

Metrobüs seferlerinin başlangıcından bir süre sonra köprü trafiğe de açıldı.

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