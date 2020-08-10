15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük renkleriyle ışıklandırıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırılması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırılması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırıldı. Kaynak: AA