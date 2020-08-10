15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e çıkan Fatih Karagümrük renkleriyle ışıklandırıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırılması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırıldı.
10.08.2020 02:59 | Son Güncelleme: 10.08.2020 03:12
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırılması İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün renkleri olan kırmızı ve siyah ile ışıklandırıldı.
Kaynak: AA