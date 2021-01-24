15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor

24.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 09:10
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor

HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da denetimler aralıksız devam ediyor. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığı kontrol ediliyor. İzin belgesi olan araçların geçişine izin veriliyor. 


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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