15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

RAMAZAN Bayramı arifesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor.

RAMAZAN Bayramı arifesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler sürüyor. Durdurulan araç ve motosikletliler titizlikle kontrol edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın 13'üncü gününde Ramazan Bayramı arifesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durdurularak sürücü ve yolcuların gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca durdurulan motosikletlilerin de izin belgeleri incelendi. İzin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.  


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arife denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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