15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nda Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 2 sanığın tahliyesine hükmetti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, ilk olarak 15 Temmuz gazilerinden müşteki Tunahan Yüce ifade verdi.

Olay gecesi tankın top atışlarından ilki sırasında yaralandığını belirten Yüce, ifadesinde, "Bize ne gözüyle baktılar onu bilmiyorum. Sadece vatan için oradaydık. Nasıl bir emir aldılarsa mermiyi geçtim, tankla top atmayı anlamıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Burada sanıkların tavırları çok rahat ama biz orada ne canlar kaybettik. O geceyi hatırlayınca konuşmakta zorlanıyorum. Karayolları binasına atılan tank topuyla gişelerin orada yaralandım. Tedavim devam ediyor. Yere yattığımızda üzerimizden geçen mermilerin haddi hesabı yoktu. Şikayetçiyim." dedi.

"Bir amca, 'Ben şehit olmaya gidiyorum, öcümü alın' dedi"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ellerinde büyük bir bayrakla yürüdüklerini anlatan 15 Temmuz gazisi Bayram Güler, "Yaklaşık 20 kişiydik. Elimizde büyük bir bayrak vardı. Bayrağın sol tarafında yürüyordum. O bayrak 200-300 metre mesafeden gözükür. Sakallı bir amca vardı köprüde. 'Ben şehit olmaya gidiyorum, benim öcümü alın' dedi. Öyle deyince kendimi tutamadım. Gişelerin oraya kadar ilerledim. 'Ateş etmeyin kardeşlerinizi vurmayın' dedim. Duymuşlardır bunu, buna inanıyorum. Vücuduma şarapnel isabet edince yaralandım. İlk ateş edilenler bizlerdik. Benden önce yanımda birisi vuruldu, kaldırmaya çalıştım. 'Kardeşim sen devam et' dedi. Birkaç adım attım, düştüm. Askerlerle aramda 25 metre kadar vardı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Güler'in ifadesini tamamlamasının ardından, Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, duruşma salonunda ifadesi alınmayan müşteki olup olmadığını sordu. Salonda, ifadesi alınmayan müşteki kalmadığı belirtilince, Başkan Akıncı, tarafların dosyaya sunduğu yazılı talepleri değerlendirip ara kararlarını açıklayacaklarını belirtti.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, atılı suçlamaların vasıf ve mahiyeti ile adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara karar açıklandı

Kısa bir aranın ardından, ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski askeri öğrenciler Samet Yazgaç ve Habibullah Şahin'in tahliyesine hükmetti.

Dönmeyen yazı cevapları ve bilirkişi raporlarının beklenmesine karar veren heyet, sanıkların Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) hesaplarındaki tedbirlerin kaldırılması talebini reddetti.

Bir sonraki duruşmada tanık dinlemesi yapılacağını belirten heyet, davayla ilgisi olmayan tanıkların dinlenmesi talebini reddetti. Sanık avukatlarından birinin reddi hakim talebinin incelenmesi için bir üst mahkemeye gönderilmesine hükmeden heyet, sanıklar, müştekiler ve avukatlara ellerindeki dosyada bulunmayan görüntüleri sunmaları için süre verdi.

Heyet, davanın bir sonraki duruşmasının 16-17-18-19-20 Nisan'da Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılmasını kararlaştırdı.