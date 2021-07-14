15 Temmuz şehit yaınları, gaziler ve aileleri Güngören Belediyesinde bir araya geldi
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15 Temmuz şehit yaınları, gaziler ve aileleri Güngören Belediyesinde bir araya geldi

15 Temmuz şehit yaınları, gaziler ve aileleri Güngören Belediyesinde bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören Belediyesinin 15 Temmuz'un yıldönümü sebebiyle şehit yakınları ile gazi ve aileleri onuruna düzenlediği akşam yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı.

Güngören Belediyesinin 15 Temmuz'un yıldönümü sebebiyle şehit yakınları ile gazi ve aileleri onuruna düzenlediği akşam yemeği programında duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Güngören Belediyesinin ev sahipliğinde Güngören'de bulunan şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin onuruna akşam yemeği programı düzenlendi. Programa Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören Kaymakamı Zeyit Şener, Güngören İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın, şehit aileleri, gaziler ile yakınları katıldı. Program öncesi şehit aileleri, gazi ve aileleri ile tek tek sohbet eden Başkan Demir, Kaymakam Şener ile Emniyet Müdürü Aydın bu anlamlı programda bir araya gelmemin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yemek programı öncesinde konuşan Başkan Bünyamin Demir, "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, Allah tüm şehitlerimize tekrar gani gani rahmet eylesin. Allah bu memleketi onların yüzü suyu hürmetine her daim Müslümanlığa, ümmete, mazlumlara önder olmaya devam ettirsin. Allah şehit ailelerimizin yar ve yardımcısı olsun, bizlerde hep onların yanındayız. Allah gazilerimize sağlık sıhhat versin, bu güzel birlikteliği daima muhafaza etmemize yardımcı olsun" dedi.

Şehit aileleri ile gazi ve yakınları, bu anlamlı günde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek 15 Temmuz'da herkesin vatan için, bayrak için birlik olunması çağrısı yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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