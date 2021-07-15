15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı
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15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma töreninde Seferihisar Şehitliği ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma töreninde Seferihisar Şehitliği ziyareti gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, Jandarma Tabur Komutanı Albay Feridun Çağlayan, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.

Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan tören, İlçe Müftüsü Kemal Bal tarafından şehitlerimize dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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