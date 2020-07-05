15 Temmuz şehidinin oğlu dünya evine girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz şehidinin oğlu dünya evine girdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Ümit Çoban'ın oğlu Amasya'da dünya evine girdi.

05.07.2020 19:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:24

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Ümit Çoban'ın oğlu Amasya'da dünya evine girdi.

Şehidin oğlu Metahan Çoban ile Esra Kıcık'ın hayatlarını birleştirdiği düğüne çiftin yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, Belediye Başkanı Zehra Özyol, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile davetliler katıldı.

Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Darbe girişimi sırasında babası Ümit Çoban'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açılan ateş sonucu şehit düştüğünü anımsatan Çoban, "Mutluyum, sevdiğim insan ile evleniyorum. Valimiz, Kaymakamımız ve diğer büyüklerimiz bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. İçimiz buruk, babam olmadığı için fakat vatanımız sağ. Düğünüme gelen değerli büyüklerim babamın yokluğunu hissettirmedi." dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Vali Masatlı, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

15 Temmuz şehidinin oğlu dünya evine girdi

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Haber
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı Haber
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü Haber
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Esra Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Düğün Çocuk Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: 15 Temmuz şehidinin oğlu dünya evine girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 19:25:28. #1.15#
title