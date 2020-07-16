15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı
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15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı

15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı Marmariste, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe kalkışmasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına yaptırılan çeşme ve anıt törenle açıldı 15 Temmuz darbe kalkışması...

16.07.2020 03:46 | Son Güncelleme: 16.07.2020 03:51

15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı

MUĞLA - Marmariste, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe kalkışmasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerler tarafından şehit edilen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına yaptırılan çeşme ve anıt törenle açıldı

15 Temmuz darbe kalkışması sırasında FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi askerlerle girdiği çatışmada kalbinden vurularak şehit edilen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısını yaşatmak için çeşme ve anıt yaptırıldı. Baba Nihat Eker, "Oğlumun anısını yaşatmak için çeşme yaptırmayı planladım ama daha büyüğünü yaptılar. Vesile olanlardan Allah razı olsun " dedi.

Baba Nihat Eker'in bu hayalini duyan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve mesai arkadaşları ve bazı esnafların da desteği ile gerekenleri yerine getirerek Şehit polis memuru Eker'in anısına seferber oldular. Üç ay önce Marmaris-Muğla Karayolu'nun 13'üncü kilometresindeki Gelibolu Mevkii'ndeki ormanlık alanda inşaat çalışması başlatıldı. Tamamlanan çeşme Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldığı törenle açıldı.

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in öz geçmişi okunduktan sonra Baba Nihat Eker kürsüde konuşma yaptı. Baba Eker, "Gelen geçen su içsin oğluma dua etsin diye çeşme fikri vardı. Bu fikri polis kardeşlerime açtım. Onlar da esnaf ve halkla beraber girişimde bulundu. Kendi cebimden bu çeşmeyi yaptıracaktım. Bir proje hazırlayıp bana gösterdiler. Hem anıt hem de çeşme yaptırıldı. Bizleri yalnız bırakmayan devletime ve dostlarıma minnettarım. Buradan gelip geçenler bir dua etsin yeterli" dedi.

Konuşmanın ardından Kuran-ı Kerim okundu. Anıt ve çeşme şehit babası Nihat Eker, Anne Güzel Eker, Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından dualarla açıldı. Şehit annesi Güzel Eker duygusal anlar yaşadı oğlunun resmi ve özgeçmişi olan anıta sarıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken anneye yanındakiler destek oldu.

15 Temmuz şehidi için Anıt ve çeşme açılışı yapıldı

Kaynak: İHA

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