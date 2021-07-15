15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
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15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor

15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yılı dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yılı dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne "Türkiye Geçilmez" yazılı mahya asıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması "Türkiye Geçilmez" olarak belirlendi. Demokrasi ruhu, Selimiye Camii'nin minareleri arasına asılan mahya ile yansıtıldı. Mahya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında salaların okunduğu camilerden birisi olan Selimiye Camii'nde yanmaya başladı. Minarenin arasında oluşan görsel şölen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Edirne yazısı ve şahı toplarının arasındaki noktada fotoğraf çektiren vatandaşlar, "Türkiye Geçilmez" yazılı mahyayı da telefonlarına kaydetti.

"Türkiye bölünmez, bölemezler"

Dolaşmaya çıktığında yazıyı görüp çok duygulandığını söyleyen Salih Çekçi, "Türkiye bölünmez, bölemezler. Türk milleti her zaman bölünmez bir bütündür. Bu duygu tarif edilemez. Türk'ün vatansever olduğunu her daim görebiliriz" dedi.

"Çok duygulandık"

Yazıyı görünce duygu dolu anlar yaşadığını söyleyen Esra Suna, "Yurt dışında yazıyoruz. Gelmişken kent merkezine inip dolaşmak istedik. Edirne'ye hayran kaldım. Çok beğendim Selimiye Camii çok güzel. Bu yazının asılması da ayrı bir anlam katmış. Her şey çok güzel, yurt dışından geliyoruz. Buraları çok beğendik. Gezdik dolaştık döneceğiz. Gündüz dolaştığımızda görmedim gece ışıkların yanması çok güzel olmuş. Çocukların bile anne bu ne demek diye sordu. Çok zor bir duygu ama çok da güzel görünüyor. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Çok zor bundan sonrası için hayırlısını dileyelim" ifadelerine yer verdi.

Kentin çeşitli noktalarından görülebilen Selimiye'ye asılan "Türkiye Geçilmez" mahyası 14-24 Temmuz tarihleri arasında yanmaya devam edecek. - EDİRNE

15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor
15 Temmuz ruhu Selimiye'de yaşatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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