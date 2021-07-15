15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi
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15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi

15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçların sergilendiği alanı gezdiler.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçların sergilendiği alanı gezdiler.

Yıldırım, Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan resim sergisi yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçların sergilendiği alanı gezdiler. Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'in bilgi verdiği resim sergisi sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısını 15 Temmuz 2016 tarihinde hep birlikte yaşadık. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı halkımız yüzlerce şehit, binlerce gaziyle bedel ödeyerek birlik içinde atlatmıştır. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran milletimizin direnişi, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanına dönüşmüştür. Bir gecede hem ihaneti hem zaferi gördük. 15 Temmuz'un ardından devletimiz kararlılıkla FETÖ'nün inlerine girmiş, anayasal düzeni bozan ihanet şebekelerini çökertmiştir. 15 Temmuz'u unutmadığımız gibi bundan sonra da unutturmayacağız. 15 Temmuz'un 5'inci yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın, şanlı bayrağımızın altında huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle şanlı direnişimizin yıldönümünde, hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini lanetliyor, geleceğine sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve şifalar diliyorum" dedi. - BİLECİK

15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi
15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi
15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi
15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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15 Temmuz nedeniyle yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile zırhlı araçlar sergilendi - Haberler
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