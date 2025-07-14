15 Temmuz metrolar ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz resmi tatil olması nedeniyle bu özel günde dair sorular gündeme geldi. Bu konu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz İETT ücretsiz mi, bedava mı?

15 TEMMUZ METROLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 5 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak. ABB'den henüz toplu taşıma araçlarına ilişkin açıklama gelmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 15 Temmuz Salı Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması kararı alınmıştır. Karar gereğince kişiselleştirilmiş İstanbulkartınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları Salı günü yarı yarıya indirimli olacak.