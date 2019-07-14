15 Temmuz'la alakalı çizimlere tepki gösteren Gökhan Özoğuz'a Nedim Şener'den cevap
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için hazırlanan afişlere tepki gösterdi. Özoğuz'a ilk cevap ise gazeteci Nedim Şener'den geldi.
Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı Gökhan Özoğuz, son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Darbe girişimiyle ilgili hazırlanan çizimlerden nefret ettiğini söyleyen şarkıcıya ilk cevap da gazeteci Nedim Şener'den geldi.
"BU ÇİZİMLERDEN NEFRET EDİYORUM"
Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, 'Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?' diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" diyerek tepki gösterdi.
"SEN CANINI SIKMA"
Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ'nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.
AFİŞ TARTIŞMASI ALEVLEDİ
Şener'in bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve Twitter'da iki yıldır olduğu gibi afiş tartışması yeniden başladı. Kimileri, o afişlerin yasaklanması gerektiğini yinelerken, kimileri de 15 Temmuz'u unutmamak için afişlerin her yere asılması gerektiğini savundu.
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Al birini vur ötekine.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iyi laf söylemiş helal olsun gazeteci nedimeCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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gökhan bu kadar nefret kusmana gerek yok. senin vatan millet sevginden şüphe etmeye başladım. unutma ki seni bu millet athena yaptı. şimdi parayı bulunca sana bi haller olmuş.Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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ne diyor bu anlayan var mı? kendisi ne dediğini biliyor mu acaba?Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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gökhan hakli ve bu 15 temmuz resmen tiyatro milletlen oynuyorlarCevap Yaz 6 11 Yayından Kaldır
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İki dovme bir küpe eline mikrofon al. Hu ha de meshursunCevap Yaz 113 45 Yayından Kaldır
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Gezi zekalı şarkıcı bozması.Cevap Yaz 95 59 Yayından Kaldır
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LAN SALAK BU MEMLEKETE FETOYU KİM MUSALLAT ETTİ ONLARA ÇEMKİR CAHİL ADAMLAR DİYARBAKIR DA HALAY CEKTİLER ONLARA ÇEMKİR CAHİ7 11 Yayından Kaldır
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o gezi zekalı sen ise Geri zekalısın, kendi haline yan denyo. . .50 70 Yayından Kaldır
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gezizekalı. . .Cevap Yaz 85 34 Yayından Kaldır