"15 Temmuz Kahramanlarına Mektup" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği "15 Temmuz Kahramanlarına Mektup" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, milletin tarihi yürüyüşü içerisinde dönüm noktaları bulunduğunu, bu dönüm noktalarından birinin de 15 Temmuz olduğunu söyledi.

Yazıcı, "Darbe kavramı millet olarak bizim yabancı olmadığımız bir kavram. Fakat 15 Temmuz'da olduğu kadar bir alçakça darbeyle de hiç karşılaşmamıştık. Bu nedenle bu darbenin anatomisinin çok farklı tahlil edilmesi gerekiyor. Ben bir eğitimci olarak kendimizi temel olarak ilgilendiren boyutuyla ifade etmek isterim ki, eğitimin nasıl, ne kadar, bir toplum için vazgeçilmez ve hayati değer taşıdığının bir örneği daha olmuştur. Çünkü ailede başlayan eğitim okulda devam eder ve bu eğitim aslında insanın yaşam boyu sürdürmesi gereken farklı boyutlarıyla da bir bütün oluşturur." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinde yaşananları hatırlatan Yazıcı, bundan çok yönlü dersler çıkarmanın eğitimcilerin de boynunun borcu olduğunu ifade etti.

Yazıcı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Çocuklarımız o geceyi tekrar değerlendirerek tahlil ederek, araştırarak ama önce gönüllerine de sorarak birer mektup yazdılar. Duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade ettiler. Tabii 15 Temmuz gecesindeki FETÖ alçaklığının farklı şekillerle ve farklı versiyonlarla tekrar karşımıza çıkması mümkündür. Bu bizzat bir somut darbeyken bazen ekonomik bir kıskaç, bazen başka bir afet, sorun ve terör hareketi şeklinde de her zaman karşımıza çıkabilir. Önemli olan mektuplara yansıyan şekliyle çocuklarımızın gençlerimizin, yüreklerindeki sevgidir. Kendi milli değerlerine olan, kendi vatanına olan inançlarıdır, bağlılıklarıdır.

İnşallah hep birlikte ülkemizin, büyük ülkemizin geleceği ve yönü açık. Güzel ülkemizin bu aydınlık geleceği için de hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu çaba ve katkılar için emek veren herkese tekrar teşekkür. sunuyorum. En başta 15 Temmuz şehitlerimizin inşallah her birinin makamı cennet olsun. Gazilerimiz sağlıkla, huzurla güzel, anlamlı bir ömür diliyorum."

Türkü dinletisi ile devam edilen programda daha sonra ödüller sahiplerine verildi.

Ortaokullar arası yarışmada birinci İrem Berna Karayağız, ikinci Ömer Hamza Kaplan, üçüncü ise Leyla Engin oldu. Liseler arası yarışmanın birincisi Cansu Yıldız, ikincisi Gamze Arslan, üçüncüsü ise Hilal İlhan oldu

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

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