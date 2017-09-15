15 Temmuz Gecesi' Şarkısına Erzurumlu Prodüktör İmzası

Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin'in FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına seslendirdiği "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Erzurumlu prodüktörlerin imzasıyla klip çekildi.



Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısına "15 Temmuz Gecesi" şarkısını seslendirdi. 15 Temmuz darbe girişimini Azerbaycan'a ve Türk dünyasına eserleri ile anlatmaya çalışan ses sanatçısı Azerin'in "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Nüvaz Müzik etiketiyle şirket ortaklarından Erzurumlu prodüktörlerden Abdulhadi Küçük ve Gültekin Hocagil tarafından klip çekimleri yapıldı. "15 Temmuz Gecesi" şarkısının sözleri, Cengiz Numanoğlu, müziği Azerbaycanlı genç bestekar Zümrüd Tagıyeva, müzik yönetmenliğini ise sanatçı Agah üstlendi. Büyük tebrik alan şarkının sözleri ise şu şekilde;



Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi



O gece ezanların arşa yükseldi sesi



Tarihinde görmedi millet böyle bir zulüm



Allah'a yemin etti, ya istiklal ya ölüm



Bir millet ki zilleti boğuyordu o gece



Güneş değil güneşler doğuyordu o gece



Anbean mucizeler yağıyordu semadan



Gökler sarsılıyordu Hakk'a hamd-u senadan



Ölümü öldürdükçe bu milletin neferi



Yazacaktır tarihler daha birçok zaferi



Dünya şunu bilsin ki doğan her güneş batar



Bu güneş batmayacak ta ki mahşere kadar - ERZURUM