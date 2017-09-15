15 Temmuz Gecesi' Şarkısına Erzurumlu Prodüktör İmzası

15 Temmuz Gecesi' Şarkısına Erzurumlu Prodüktör İmzası

Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin’in FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına seslendirdiği "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Erzurumlu prodüktörlerin imzasıyla klip çekildi.

15 Temmuz Gecesi' Şarkısına Erzurumlu Prodüktör İmzası

Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin'in FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına seslendirdiği "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Erzurumlu prodüktörlerin imzasıyla klip çekildi.

Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısına "15 Temmuz Gecesi" şarkısını seslendirdi. 15 Temmuz darbe girişimini Azerbaycan'a ve Türk dünyasına eserleri ile anlatmaya çalışan ses sanatçısı Azerin'in "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Nüvaz Müzik etiketiyle şirket ortaklarından Erzurumlu prodüktörlerden Abdulhadi Küçük ve Gültekin Hocagil tarafından klip çekimleri yapıldı. "15 Temmuz Gecesi" şarkısının sözleri, Cengiz Numanoğlu, müziği Azerbaycanlı genç bestekar Zümrüd Tagıyeva, müzik yönetmenliğini ise sanatçı Agah üstlendi. Büyük tebrik alan şarkının sözleri ise şu şekilde;

Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi

O gece ezanların arşa yükseldi sesi

Tarihinde görmedi millet böyle bir zulüm

Allah'a yemin etti, ya istiklal ya ölüm

Bir millet ki zilleti boğuyordu o gece

Güneş değil güneşler doğuyordu o gece

Anbean mucizeler yağıyordu semadan

Gökler sarsılıyordu Hakk'a hamd-u senadan

Ölümü öldürdükçe bu milletin neferi

Yazacaktır tarihler daha birçok zaferi

Dünya şunu bilsin ki doğan her güneş batar

Bu güneş batmayacak ta ki mahşere kadar - ERZURUM