15 Temmuz Gecesi' Şarkısına Erzurumlu Prodüktör İmzası
Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin’in FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına seslendirdiği "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Erzurumlu prodüktörlerin imzasıyla klip çekildi.
Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin'in FETÖ terör örgütünün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin anısına seslendirdiği "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Erzurumlu prodüktörlerin imzasıyla klip çekildi.
Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısına "15 Temmuz Gecesi" şarkısını seslendirdi. 15 Temmuz darbe girişimini Azerbaycan'a ve Türk dünyasına eserleri ile anlatmaya çalışan ses sanatçısı Azerin'in "15 Temmuz Gecesi" şarkısına, Nüvaz Müzik etiketiyle şirket ortaklarından Erzurumlu prodüktörlerden Abdulhadi Küçük ve Gültekin Hocagil tarafından klip çekimleri yapıldı. "15 Temmuz Gecesi" şarkısının sözleri, Cengiz Numanoğlu, müziği Azerbaycanlı genç bestekar Zümrüd Tagıyeva, müzik yönetmenliğini ise sanatçı Agah üstlendi. Büyük tebrik alan şarkının sözleri ise şu şekilde;
Nasıl unutulur ki 15 Temmuz gecesi
O gece ezanların arşa yükseldi sesi
Tarihinde görmedi millet böyle bir zulüm
Allah'a yemin etti, ya istiklal ya ölüm
Bir millet ki zilleti boğuyordu o gece
Güneş değil güneşler doğuyordu o gece
Anbean mucizeler yağıyordu semadan
Gökler sarsılıyordu Hakk'a hamd-u senadan
Ölümü öldürdükçe bu milletin neferi
Yazacaktır tarihler daha birçok zaferi
Dünya şunu bilsin ki doğan her güneş batar
Bu güneş batmayacak ta ki mahşere kadar - ERZURUM