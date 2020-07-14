15 Temmuz gazisi: "Köprüdeki mermi sıyırma seslerini unutamıyorum" - AFYONKARAHİSAR
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15 Temmuz gazisi: "Köprüdeki mermi sıyırma seslerini unutamıyorum" - AFYONKARAHİSAR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu demokrasi karşıtı, darbeci askerlerin halka kurşun sıktığı kalkışmada, 15 Temmuz Köprüsünde dizinden yaralanan Afyonkarahisarlı Aykut Sakartepe, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını unutamadığını dile getirdi.

14.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:04

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu demokrasi karşıtı, darbeci askerlerin halka kurşun sıktığı kalkışmada, 15 Temmuz Köprüsünde dizinden yaralanan Afyonkarahisarlı Aykut Sakartepe, 15 Temmuz 2016'da yaşadıklarını unutamadığını dile getirdi.

Sakartepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işi gereği 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da yaşadığını belirtrek, o gün akşam Çengelköy'den bir esnafın kendisini telefon ile aramasının ardından darbe girişiminden haberdar olduğunu söyledi.

Saat 21.00 civarında abdest aldıktan sonra arkadaşlarıyla sokağa indiklerini dile getiren Sakartepe, o saatlerde sokakların kalabalık olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İnsanlar bilinçli ve şuurluydu. Çoluk, çocuk, yaşlı, gençlerin hepsi darbeye karşı koymak için dışarıya sokaklara çıkmıştı. Önce, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçtik. Saat 22.00'ye doğru da oradaki asker görünümlü teröristler, halk tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra, onlar silahlarıyla beraber polise teslim edildi. Tabi o arada yaralananlar ve şehit düşenler oldu. Daha sonra biz Boğaziçi Köprüsü'ne doğru harekete geçtik. Ancak o tarafta bazı kavşaklar, teröristlerce kesildiği ve tutulduğu için geçemedik. Önce, Kanlıca iskeleden karşıya geçtik. Akabinde Emirgan'dan Boğaziçi Köprüsü'ne intikal ettik. Orada da epeyce bir kalabalık vardı. Yani, milyonlar diyebilirim. Tankın ateşlendiği, helikopterlerin ve F-16'ların roket attığı dehşetli bir geceydi. Gece, 2-3 gibi orada darbecilere karşı koyarken sağ dizimden vurularak yaralanarak, Şişli Etfal Hastanesine kaldırıldım. Tedavi sürecim bir buçuk yıl sürdü. Hamd olsun şimdi ayaktayız. Allah, ülkemize böyle dehşetli günler ve hain girişimler yaşatmasın."

"Mermi sıyırma seslerini unutamıyorum"

O gece, farklı düşüncede olan ancak vatan ve milleti için bir araya gelen insanları gördüğünde mutlu olduğunu aktaran Sakartepe, "Onların hepsi o gün vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için sokağa çıkmıştı. Orada unutamadığım ise, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde beklerken Anadolu yakasına doğru tankın ateş etmesi ve o esnada gerçekten hiç kimsede bir irkilme olmamasıydı. Çökme, siper alma gibi. Yine, 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu çok yüksek bir tiz sesle, 'Daha ne duruyoruz, kaç tanemizi daha öldürebilirler, yürüyelim üzerilerine.' diye bağırıyordu. İşte o esnada o köprüde hareket başladı. O anı hiç unutamıyorum. Bir de oradaki 'mermi sıyırma' seslerini unutamıyorum. Hala kulaklarımda çınlıyor." ifadelerini kullandı.

Sakartepe, Türkiye'de bundan sonra darbe yapmak için niyetlenenlerin hiç bir zaman başarılı olamayacağı yorumunda bulunarak, "Teknoloji ve iletişim avantajları ile milletimizin üstün ferasetiyle bu hain darbe girişimi önlendi. Darbe düşüncesinde olanlar da varsa eğer, şimdiden vazgeçsinler. Hainler, hiç bir zaman bu ülkede başarılı olamayacak." dedi.

15 Temmuz gazisi: 'Köprüdeki mermi sıyırma seslerini unutamıyorum' - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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