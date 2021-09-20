15 Temmuz gazisi Başsavcı İmir'e anlamlı ziyaret

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Gaziler Günü münasebetiyle 15 Temmuz gazisi Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir'i ziyaret etti.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne giden ve darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu kurşunlardan çıkan şarapnel parçalarıyla sağ gözünden ve sol kolundan yaralanan gazi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir'i makamında ziyaret etti. Gazi İmir'le sohbet eden Balıkçıoğlu, 15 Temmuz günü Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde darbecilere karşı kahramanca direnen grubun içerisinde yer alan, saldırıda bir arkadaşı gazi, bir arkadaşı da şehit olan Mehmet İmir'e kahramanlığından ötürü şükranlarını sundu. Balıkçıoğlu, vatan için canını ortaya koyarak ülkesini savunurken şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sıhhat dileklerini ilettti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Başsavcı Mehmet İmir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'na ve personeline nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - İZMİR

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