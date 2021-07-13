15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu
Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve diğer davetlilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın konuşmaları Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşması Paleket takdimi ve toplu fotoğraf BOSNA HERSEK.
Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışı
15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve diğer davetlilerden görüntüler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın konuşmaları
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşması
Paleket takdimi ve toplu fotoğraf BOSNA HERSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya