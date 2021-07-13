15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu
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15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve diğer davetlilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın konuşmaları Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşması Paleket takdimi ve toplu fotoğraf BOSNA HERSEK.

Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışı

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve diğer davetlilerden görüntüler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın konuşmaları

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşması

Paleket takdimi ve toplu fotoğraf BOSNA HERSEK

15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu - Haberler
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