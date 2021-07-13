15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu

Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışı 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve diğer davetlilerden görüntüler Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın konuşmaları Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın konuşması Paleket takdimi ve toplu fotoğraf BOSNA HERSEK.