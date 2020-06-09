15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
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15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı

Kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını belirten 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklama esnasında gaziler ve şehit yakınları "Gaziler için hakkaniyet istiyoruz" yazılı pankart tuttu.

09.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:47

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanan 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, basın açıklaması yaparak sorunlarını dile getirdi.

"2. SINIF MUAMELE GÖRMEKTEYİZ"

Devletten pozitif ayrımcılık talep etmediklerini belirten 15 Temmuz gazileri, "Bizler 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler olarak hiçbir konuda pozitif ayrımcılık talep etmiyoruz. Aziz milletimiz bilsin ki; 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler olarak bizler ilgili kurumlar tarafından adeta 2. sınıf şehit yakını ve gazi muamelesi görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı

"SÖZLERİN BİR KISMI YERİNE GETİRİLMEDİ"

Açıklamanın devamında darbe girişiminin üzerinden geçen 4 yıla rağmen kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden gaziler ve şehit yakınları, "2016 Temmuzundan bu yana hükümetimiz tarafından bizlere birtakım sözler verilmiş fakat bu sözlerin bir kısmı ne yazık ki yerine getirilmemiştir. Tutulmayan sözler yüzünden şehit yakınları ve gaziler olarak kırgınlığımızı ifade etmek istiyoruz" sözlerine yer verdi.

300 MİLYON TL'NİN DAĞITILMASINI İSTİYORLAR

Şehit yakınları ve gaziler, kendileri için toplanan ve devletin kasasında olduğu açıklanan 300 milyon TL'nin ivedilikle son kuruşuna kadar muhataplarına dağıtılmasını istediler.

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı

Güncel Manşet

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