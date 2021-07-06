15 Temmuz Federasyonu, darbe girişiminin yıl dönümü hazırlıklarını sürdürüyor
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15 Temmuz Federasyonu, darbe girişiminin yıl dönümü hazırlıklarını sürdürüyor

15 Temmuz Federasyonu, darbe girişiminin yıl dönümü hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapacakları etkinlikleri değerlendirdi.

15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapacakları etkinlikleri değerlendirdi.

Merkezi Ankara'da bulunan 15 Temmuz Federasyonu Genel Başkanı Emre Şahin ile yönetim kurulu üyeleri, eski Kalkınma Bakanı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Şahin, 15 Temmuz Federasyonu ilkesi kapsamında Türkiye'nin birlik ve beraberliği, toplumun dirlik ve düzeni açısından daha fazla neler yapılabileceği hakkında Yılmaz ile istişare bulunduklarını aktardı. Şahin, federasyonun 15 Temmuz 2021'deki etkinlikleriyle ve gelecekteki plan ve projelerin ziyarette konuşulduğunu söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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