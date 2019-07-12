15 Temmuz Eskrim turnuvası yapıldı

Müsabakalar sonucunda; U14 Erkek Kılıç Kategorisinde Yusuf Akın birinci, İsmail Mert Odabaşı ikinci, İkbal Emin Onur üçüncü, Mustafa Arda Karakafa üçüncü, Kerem Azatlı dördüncü olurken, Büyük Bayan Kılıç Kategorisinde Fatmagül Yoldaş birinci, Süper Minik Bayan Kılıç Kategorisinde Nil Bagi birinci, U12 Bayan Kılıç Kategorisinde Duru Kayalar birinci, Haticenaz Dumanlı ikinci, Elifgül Onur üçüncü, Ceren Akpınar üçüncü, Sümeyra Pamuk dördüncü oldu.

U10 Erkek Kılıç Kategorisinde ise Ömer Faruk Akagündüz birinci, Ayaz Taşdelen ikinci, Tuna Mehmet Bagi üçüncü oldu. Renkli ve heyecanlı müsabakalara sahne olan turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından verildi.

Kaynak: Bültenler