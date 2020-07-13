"15 Temmuz Destanı" Külliye'den senfonik konser ile dünyaya duyurulacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"15 Temmuz Destanı" Külliye'den senfonik konser ile dünyaya duyurulacak

Millet iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle "yeniden yazıldı".

13.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:58

Millet iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle "yeniden yazıldı".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz gecesi televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.

Ünlü besteci Fahir Atakoğlu'nun notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli senfonik eser, Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi havuzlu bahçede düzenlenecek konserin provalarını AA görüntüledi.

Demirkırat ve Sarı Zeybek gibi Türkiye'nin en çok izlenen belgeselleri ile Muhteşem Yüzyıl ve Ayla gibi yine çok izlenen dizi ve filmlerin müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu, konserde orkestraya piyano ile eşlik etti.

"Pandemi sonrasında dünyanın pek çok yerinde eseri seslendirmeyi planlıyoruz"

Atakoğlu, prova öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz için yazdığı eserin kronolojik bir anlatım içerdiğini belirterek, ilk kez icra edilecek bu eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile seslendirmekten onur duyduğunu söyledi.

Atakoğlu, "Demokrasinin ve milletin iradesinin zaferi olan 15 Temmuz için bu besteyi yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve İletişim Başkanlığına ayrıca teşekkür ederim, bana bu eseri seslendirme fırsatı verdikleri için. Bu beste, Türk müzik tarihinde güzel bir sayfada yer alır ve herkese 15 Temmuz'u müzikle unutturmamış olur. Bu konserin haricinde, pandemi sonrasında dünyanın pek çok yerinde ve farklı ülkelerde de, bu konserin devamı niteliğinde eseri seslendirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orkestra ve koro için bestelediği, 9 parçadan oluşan, "15 Temmuz Destanı" eserinde, müziğe adadığı senelerin birikimini yansıttığını belirten Atakoğlu, "Umarım halkımız beğenir." diye konuştu.

"Bu eser, 15 Temmuz'u film sahnesi gibi yaşatacak"

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, 15 Temmuz destanının 4'üncü yılında duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun orkestra ve koro için yazdığı eseri seslendirmekten mutlu olduklarını ve onur duyduklarını belirtti.

Deliorman, Atakoğlu'nun filmlerden, belgesellerden kulaklarda yer etmiş melodileri olduğunu anımsatarak, "Bu eser, 15 Temmuz'u, film sahnesi gibi dinleyicinin karşısında çıkartacak. O süreçteki kırılma noktalarını, anları, yaşananları, duyguları gerçekten film karesi gibi yansıtacak. CSO'nun çaldığı her eser, orkestramızın repertuvarına girmiştir. Sadece 15 Temmuz'da değil, bu eseri bir konser sezonu içinde de icra etmek mümkün olacaktır, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Marmaris ve Şehitler Köprüsü" de eserde

Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken Atakoğlu, "15 Temmuz Destanı" isimli besteyi İhanet, Şeref, Marmaris, Sela, Çağrı, Başkomutan, Milletin Evi, Şehitler Köprüsü ve Demokrasi Nöbeti olmak üzere 9 başlıkta sunuyor.

Sanatçının orkestraya piyanoda eşlik ettiği konserde, tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer ve Tuğçe Tayfur da eser seslendirecek.

'15 Temmuz Destanı' Külliye'den senfonik konser ile dünyaya duyurulacak

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 3. Sayfa
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti Ekonomi
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yaşar Güler Hulusi Akar Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz
Magazin Sıla Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Jailson Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: "15 Temmuz Destanı" Külliye'den senfonik konser ile dünyaya duyurulacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:59:19. #1.15#
title